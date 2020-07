Kroongetuige afzettingsonderzoek Trump zet punt achter loopbaan na “campagne van pesten, intimidatie en vergelding” AW

08 juli 2020

21u20

Bron: Belga 0 Luitenant-kolonel Alexander Vindman, een kroongetuige in het afzettingsonderzoek tegen president Donald Trump, trekt zich na meer dan 21 jaar militaire dienst terug uit het Amerikaanse leger. Hij kwam tot de conclusie dat zijn toekomst bij de strijdkrachten "voor altijd beperkt zal zijn" als gevolg van politieke vergelding door de president en zijn bondgenoten, vertelde zijn advocaat tegen nieuwszender CNN.

De 45-jarige Vindman heeft een “campagne van pesten, intimidatie en vergelding" doorstaan onder leiding van de president naar aanleiding van zijn getuigenis in het afzettingsonderzoek vorig jaar, volgens zijn advocaat David Pressman. Minister van Defensie Mark Esper zei in november nog dat Vindman niet bang hoefde te zijn voor vergelding vanwege zijn getuigenis.



Trump ontsloeg Vindman in februari als Oekraïene-expert bij de Nationale Veiligheidsraad (NSC) en zette eveneens zijn tweelingbroer aan de kant die als NSC-advocaat in het Witte Huis werkte en ook een sleutelrol speelde in de afzettingsprocedure.



De afgelopen weken waren berichten naar buiten gekomen dat het Witte Huis probeerde de aanstaande militaire promotie van Vindman naar de rang van kolonel te blokkeren.