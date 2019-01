Krokodil grijpt onderzoekster (44) plots vast en sleurt haar onder water ttr

14 januari 2019

18u35

Een 44-jarige onderzoekster is gedood door een krokodil in een onderzoekscentrum op het Indonesische eiland Sulawesi. Het slachtoffer wilde het dier voederen, maar dat liep uiteindelijk fataal af.

Het vijf meter lange reptiel, dat ter observatie in een onderzoekcentrum verbleef, greep Deasy Tuwo plots vast en trok haar onder water. De Indonesische onderzoekster was op het moment van het incident alleen. Haar collega’s ontdekten haar levenloze lichaam pas enkele uren later.



“We zagen een vreemd object in het water liggen”, zegt Erling Rumengan, een collega van de overleden onderzoekster. “We belden onmiddellijk de politie en verdoofden het dier, maar voor Deasy kwam alle hulp te laat.” De krokodil lag op de grond met het lichaam van de vrouw tussen zijn kaken, zo meldt ‘Daily Mirror’.

Volgens enkele medewerkers van het onderzoekscentrum CV Yosiki Laboratory stond het beest bekend om zijn agressieve aanvallen. De krokodil at eerder al een soortgenoot op. De autoriteiten brachten het dier intussen over naar een ander onderzoekscentrum, waar verschillende testen op de maag van Merry uitgevoerd zullen worden.

