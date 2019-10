Kroegbaas sprak met weggelopen kelderjongen: “Hij was verwilderd en zei dat hij nooit naar school was geweest”

De 25-jarige man die wegliep uit de kelder van een boerderij in Ruinerwold in Nederland zat op het terras bij café de Kastelein in datzelfde dorp. Eigenaar Chris Westerbeek rook onraad en tipte de politie. “Het was duidelijk dat hij veel meer hulp nodig heeft dan de gemiddelde dronken stamgast”, vertelt hij tegen het Dagblad van het Noorden.