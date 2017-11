Kroatische president: "Kroaten hebben misdaden gepleegd" Redactie

De Kroatische president Kolinda Grabar-Kitarovic en eerste minister Andrej Plenkovic (L) tijdens een herdenkingsceremonie. De Kroatische president Kolinda Grabar-Kitarovic heeft haar onderdanen gevraagd "de kracht te hebben te erkennen dat enkele landgenoten in Bosnië misdaden hebben gepleegd en daarvoor verantwoordelijk moesten worden gehouden". "Kroatië was geen agressor" en "heeft niemand aangevallen" tijdens de oorlog in Bosnië (1992-1995), zei de president echter ook.

De president deed haar toespraak de dag na de veroordeling in beroep door het Joegoslaviëtribunaal (ICTY) van zes gewezen Bosnisch-Kroatische leiders, voor oorlogsmisdaden. Een van hen, voormalig generaal Slobodan Praljak, nam gisteren voor het tribunaal in Den Haag gif in na zijn veroordeling. Hij overleed even later in het ziekenhuis.

De conservatieve premier van Kroatië, Andrej Plenkovic, omschreef de zelfdoding als "een daad die een diep morele onrechtvaardigheid toont". Volgens hem was het verdict ook "onaanvaardbaar".

De Kroatische media hadden ook kritiek op het ICTY, dat na meer dan twee decennia de laatste uitspraken had gedaan. "Een triest einde", aldus 24Sata. "Het tribunaal in Den Haag faalde in alles wat het verondersteld werd te doen." Het commentaarstuk vond ingang in vele andere Kroatische kranten. "Het werd een instrument van een beleid dat, met zijn 'wettelijke standaarden', overwegend bijdroeg tot de creatie van zieke samenlevingen in de regio waar iedereen normaal vlucht", klonk het.

