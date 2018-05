Kroatische politie schiet op busje met vluchtelingen: twee kinderen gewond TTR

31 mei 2018

11u33

Bron: Belga 14 De Kroatische politie heeft in Srb, in de buurt van de grens met Bosnië en Herzegovina, het vuur geopend op een busje met vluchtelingen. Daarbij zijn twee kinderen gewond geraakt. Het voertuig was afgelopen nacht waarschijnlijk illegaal de grens overgestoken, zo berichtte het lokale nieuwsportaal index.hr.

De politie probeerde meermaals het voertuig tegen te houden. Toen het busje door een wegversperring brak, openden de agenten het vuur. Daarna stopte de bestuurder het busje en vluchtte weg in een bos.

In het busje troffen de agenten 29 vluchtelingen aan. Twee kinderen zijn gewond door kogels, maar verkeren niet in levensgevaar. Ook andere passagiers hadden medische hulp nodig, door de omstandigheden tijdens de rit in het overvolle busje. Het is niet duidelijk van waar de vluchtelingen afkomstig zijn.

Nu de zogeheten Balkan-route via Griekenland, Macedonië, Servië en Hongarije naar Midden-Europa niet meer open is, proberen steeds meer vluchtelingen andere routes. Sommige daarvan leiden door Bosnië en Kroatië.