Kroatische politie schiet migrant neer "bij bescherming grens"

18 november 2019

10u37

Bron: AD 5 Een migrant vecht in het ziekenhuis van de Kroatische havenstad Rijeka voor zijn leven na te zijn neergeschoten door de politie. Het nog onbekende slachtoffer liep volgens artsen meerdere schotwonden in zijn borst en buik op.

De man onderging een spoedoperatie omdat de verwondingen levensbedreigend waren. Hij maakte deel uit van een groep van 15 migranten die illegaal de grens over waren gestoken vanuit Bosnië-Herzegovina, verklaarde de Kroatische minister van Binnenlandse Zaken Davor Bozinovic gisterenavond na een bezoek aan het ziekenhuis.

Het Openbaar Ministerie opende een strafrechtelijk onderzoek. De minister noemde het nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de resultaten, maar volgens hem is niet bevestigd dat er gericht werd geschoten op één persoon.

De Kroatische politie zegt een deskundigenteam te hebben gestuurd om de veldonderzoekers te assisteren. Het schietincident vond vrijdag plaats in het Gorski Kotar-gebergte tussen Rijeka en Karlovac, zo’n 30 kilometer van de grens met Bosnië. Volgens de politie schoten enkele agenten op de 1.100 meter hoge Tuhobic-berg, niet ver van de Sloveense grens, op de groep migranten “om de grenzen van Kroatië te beschermen.”

Buitensporig geweld

Mensenrechtengroeperingen hebben Kroatische autoriteiten al herhaaldelijk beschuldigd van het gebruiken van buitensporig geweld tegen migranten die het land illegaal binnenkomen vanuit Bosnië en Servië. Kroatië ontkende de beschuldigingen telkens. Duizenden migranten uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten zijn gestrand in de Balkan in hun poging om Europa te bereiken. Sinds de afsluiting van de Balkanroute, die van Griekenland via Macedonië, Servië en Hongarije naar Midden-Europa leidt, maken migranten gebruik van een alternatieve route via Bosnië, Kroatië en Slovenië.

[HRT] Kod Tuhobića ranjen migrant, operiraju ga u KBC Rijeka https://t.co/Jqkt3S7gui pic.twitter.com/9yEY4yfPch ym-vesti(@ VestiYm) link

