Kroatische hoofdstad Zagreb opgeschrikt door zesvoudige moord kv

02 augustus 2019

03u20

Bron: Belga, ANP 2 De Kroatische hoofdstad Zagreb is opgeschrikt door een zesvoudige moord. De zoektocht naar de dader loopt op volle toeren, maar bleef voorlopig zonder resultaat, zo melden diverse media vannacht.

Volgens de eerste bevindingen van de politie heeft een man gisteravond zes leden van een gezin doodgeschoten. Het gaat om drie vrouwen, twee mannen en een zesjarig kind. Hij handelde waarschijnlijk uit jaloezie en sloeg na de moordpartij op de vlucht.

De politie werd gealarmeerd door buren, die de geweerschoten hoorden. Lokale media meldden dat de verdachte de voormalige echtgenoot was van een van de slachtoffers, die samen met haar partner en vier familieleden is vermoord.



Een zeven maanden oude baby werd nadien ongedeerd in hetzelfde gebouw in het zuiden van de stad teruggevonden, verklaarde politiechef Marko Rasic op een persconferentie.

Kroatische media berichtten dat zwaarbewapende politieagenten de hele stad uitkammen, op zoek naar de dader. Vanochtend wordt de zoektocht uitgebreid naar het hele land.