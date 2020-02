Kroatische carnavalisten steken pop van homokoppel in brand HLA

25 februari 2020

13u05

Bron: Balkan Insight 5 Tijdens de jaarlijkse carnavalsoptocht in het Kroatische dorp Imotski werden twee poppen die een homokoppel met kind uitbeeldden in brand gestoken. De Kroatische president Zoran Milanovic heeft het voorval op Facebook veroordeeld: “Haat, intolerantie en onmenselijkheid zijn geen Kroatische traditie”.

Het kleine dorp in het zuiden van Kroatië heeft amper 5.000 inwoners. Tijdens de jaarlijkse carnavalstocht dragen de inwoners traditiegetrouw poppen rond die de ontevredenheid van de inwoners weerspiegelen.

Recent ontstond in conservatieve kringen ophef over een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Die bepaalt dat koppels van hetzelfde geslacht pleegkinderen mogen opvangen. De organisatoren van de optocht vinden dat een kind bij een moeder hoort, en verdedigden in de Kroatische krant Slobodna Dalmacija dan ook hun keuze voor het verbranden van deze pop: “Wij blijven conservatief en houden vast aan traditie”.

De keuze van de organisatoren van de carnavalsoptocht lokt veel negatieve reacties uit, en ook de Kroatische president sprak zich in een Facebookpost uit over de zaak. “De symbolische verbranding van partners van hetzelfde geslacht met een pleegkind is een droeve, inhumane en onaanvaardbare daad.” De president klaagt aan dat de organisatoren een “beschamende gebeurtenis” hebben georganiseerd onder het mom van traditie. “Haat en intolerantie zullen nooit Kroatische traditie zijn”, schrijft hij.

In 2013 stemden maar liefst 65 procent van de Kroaten in een referendum tegen het homohuwelijk.