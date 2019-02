Kroatische ambassade in Nederland staat ‘als krot’ te koop voor een miljoen euro Bart Lelieveld

27 februari 2019

14u08

Bron: AD.nl 0 In het Nederlandse Den Haag staat een erg bijzonder huis te koop: de Kroatische ambassade. Nadat het gebouw anderhalf jaar geleden op een eerste plaats eindigde in de krot-verkiezing, besloten de autoriteiten om het te verkopen. Dat wil men althans proberen.

In 2017 hield Stadsherstel Den Haag de verkiezing “Van Krot naar Hot”. Op één eindigde de voormalige Kroatische ambassade aan de Groot Hertoginnelaan. En daar waren de buren niet bepaald mee opgezet. Vandaar de beslissing om het eind negentiende eeuwse gebouw te verkopen.



Onderhoud vergeten

Peter van Straaten, een Nederlandse vastgoedmakelaar, zal de verkoop begeleiden. “Het is een bijzonder pand dat 25 jaar lang simpelweg niet werd onderhouden.”

Ook afgelopen anderhalf jaar, na de krot-verkiezing, is er niets meer aan gebeurd. “En het is vooral de binnenkant die extra aandacht verdient.”

Vraagprijs

Als het gebouw op de markt komt, zal er een vraagprijs van een miljoen euro aan hangen. Daarnaast zal de koper nog duizenden euro’s moeten investeren in het opknapwerk. De exacte oppervlakte moet nog opgemeten worden, maar het staat in een database voor 450 vierkante meter. Of de later aangebouwde delen daarbij zijn opgeteld is niet bekend.

Van Straaten denkt dat het door een ontwikkelaar zal worden gekocht, die er luxe appartementen in zal maken. “Tot tevredenheid van de buren en veel Hagenaars.”