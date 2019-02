Kroatische (45) gearresteerd nadat lichaam van zus in diepvries werd gevonden jv

17 februari 2019

12u27

Bron: dpa 0 De Kroatische politie heeft een vrouw gearresteerd nadat in de diepvriezer van haar ouderlijk huis het lichaam werd aangetroffen van haar zus, die 19 jaar geleden verdween. Dat melden lokale media.

Een politiewoordvoerder bevestigde de gruwelijke ontdekking en de arrestatie van de 45-jarige vrouw in Palovec, een dorp 100 kilometer ten noorden van Zagreb.



Het huis waar het lichaam gisteren was gevonden behoort toe aan de familie van Jasmina Dominic, een 23-jarige studente die in 2000 verdween in Zagreb.

Het is niet duidelijk wie de politie tipte. Lokale media hebben het over buren die zeggen dat de elektriciteit werd afgesloten in het huis, waarna een rottende geur opdook.

Međimurje: U zamrzivaču našli tijelo djevojke nestale 2000.? https://t.co/YsypIHRiVf pic.twitter.com/W5prR3e2kK 24sata(@ 24sata_HR) link

Hoewel Jasmina verdween in 2000, werd haar verdwijning pas vijf jaar later aangegeven. Ze leefde in het huis samen met haar zus tot ze naar Zagreb trok om te studeren. Haar zus bleef in het huis wonen met haar echtgenoot en twee kinderen, nadat hun vader overleed drie jaar geleden. De moeder van de twee vrouwen woont in Duitsland. De echtgenoot van de zus werd verhoord en later vrijgelaten.

De politie moet het forensisch onderzoek nog voltooien en heeft de identiteit van het slachtoffer, noch de doodsoorzaak bevestigd.