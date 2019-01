Kritische schrijver al vijf dagen vermist in China: “Hij werd na de landing meteen opgepakt” SVM

23 januari 2019

10u03

Bron: Belga 0 De Australische regering probeert duidelijkheid te krijgen over het lot van Yang Hengjun. De schrijver is vermist sinds zijn aankomst in China, nu vijf dagen geleden. Volgens een getuige zouden tien veiligheidsagenten hem op de luchthaven aangehouden hebben. Vrienden hadden vooraf gewaarschuwd dat het voor hem te gevaarlijk was om naar China te reizen.

Yang Hengjun (53) is een voormalige Chinese diplomaat die de Australische nationaliteit verkreeg. Tegenwoordig is hij een uitgesproken criticus van de Chinese Communistische Partij.

Het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken wil nu graag van de Chinese autoriteiten weten waar de man zich bevindt. Zijn naam wordt daarbij echter niet genoemd. Er staat dat het gaat om een "Australische burger die als vermist wordt opgegeven". "Om privacyredenen geven we geen verdere toelichting."

“Op reis met vrouw en kind”

Yang reisde vijf dagen geleden van New York naar het Zuid-Chinese Guangzhou. Feng Chongyi, een professor aan de University of Technology in Sydney, vertelde aan de Australische nationale omroep ABC dat Yang op reis was met zijn vrouw en kind. Feng denkt dat Yang in Guangzhou werd opgepakt en naar Peking werd gebracht.

In 2011 verdween Yang al eens enkele dagen in China. “Een misverstand met de Chinese autoriteiten”, zei hij zelf.

