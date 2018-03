Kritiek op Trumps plan voor invoerheffingen op staal groeit verder kv & ttr

05 maart 2018

18u47

Bron: Belga, ANP 0 De plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om heffingen in te voeren op buitenlands staal en aluminium stuiten op steeds meer verzet. Onder meer de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Paul Ryan is het niet met Trump eens. Ook de voorzitter van wereldhandelsorganisatie WTO uitte kritiek op de plannen.

"We zijn extreem bezorgd over de gevolgen van een handelsoorlog en roepen het Witte Huis op om niet door te zetten met dit plan", klonk het in een persbericht van Ryan. "De recente takshervorming heeft de Amerikaanse economie een boost gegeven en we willen die winsten nu niet op het spel zetten."

De uitlatingen van Ryan zijn uitzonderlijk, want zelfs tijdens de meest controversiële momenten van Trump nam hij het voor hem op. De Republikeinen zouden intussen ook bekijken welke stappen het Congres kan nemen om de invoerheffingen alsnog te bekampen.

Bovendien sprak ook WTO-baas Roberto Azevêdo van de eerste dominosteen in een handelsoorlog. Een strijd die volgens hem niet moet worden gevoerd omdat een escalatie van de handelsbelemmeringen wereldwijd op de loer ligt. Hij waarschuwde zelfs voor een diepe recessie als afwegingen niet zorgvuldig worden gemaakt.

De kritiek van Ryan is voor Trump geen reden om zijn plannen bij te schaven. "Nee, we doen geen stap terug", zei de president onverschrokken tegen verslaggevers in het Witte Huis. Dat was nog geen uur nadat Ryan publiekelijk vraagtekens zette bij de plannen van Trump.