Kritiek op 'Star Wars: The Last Jedi' grotendeels afkomstig van Russische bots en trollen

02 oktober 2018

22u30

Bron: Business Insider, The Guardian 1 Meer dan de helft van de negatieve kritiek op ‘Star Wars: The Last Jedi’ is niet afkomstig van fans, maar van Russische trollen en bots. Dat blijkt uit een studie van onderzoeker Morten Bay die beweert dat de kritiek op de film politiek grotendeels gemotiveerd is.

Hoewel filmcritici bij de release van ‘The Last Jedi’ in december vorig jaar enthousiast waren over de nieuwste Star Wars-prent, leek de rest van de wereld erg verdeeld. Sommigen waren blij met de aanpak van regisseur Rian Johnson en zijn experimentele benadering van het verhaal, andere fans beweerden dat Johnson de Star Wars-traditie op onherstelbare wijze oneer had aangedaan.

Tegenstanders van de film maakten gretig gebruik van sociale media om hun kritiek spuien. Onder andere actrice Kelly Marie Tran, die Rose Tico vertolkte, was het slachtoffer van talloze racistische en seksistische opmerkingen. Ook Rian Johnson werd het slachtoffer van online pesterijen.



Eerder dit jaar stak de Twitteraccount ‘Remake The Last Jedi’ de kop op: die gaf aan de film opnieuw te willen laten maken met een andere regisseur. Uit polls van de Twitteraccount zelf bleek echter dat slechts een kleine minderheid, vijftien procent, effectief te vinden was voor het idee van een remake.

Onderzoek van Twitteraccounts

Morten Bay, onderzoeksmedewerker aan de University of Southern California onderzocht de online reacties op de film en concentreerde zich vooral op de negatieve kritiek. Hij nam meer dan 960 Twitteraccounts onder de loep die rechtstreeks naar regisseur Rian Johnson hadden getweet in de zeven maanden na de release van 'The Last Jedi' op 13 december 2017.

Hij stelde vast dat 21,9 procent van de Twitteraars een negatieve mening uitten over de film. Nadat hij er de bots, trollen en gebruikers met een volgens hem “duidelijke politieke agenda” uithaalde, daalde dat cijfer tot 10,5 procent. De fans zijn volgens Bay bijgevolg helemaal niet zo teleurgesteld in de film als aanvankelijk werd aangenomen.

Extreemrechtse doeleinden en discriminatie

Van de negatieve commentaren was 50,9 procent “vermoedelijk politiek gemotiveerd of niet eens menselijk”. Vijf procent van de berichten was afkomstig van bots, 16 procent van trollen of sokpoppen (mensen met een valse online-identiteit, waarvan nog eens de helft Russische trollen bleken te zijn) en bijna 30 procent van de gebruikers hadden een politieke motivatie. De man publiceerde ook een lijst van vermoedelijk Russische trollen.

“Bots, trollen/sokpoppen of politieke activisten gebruiken het debat om politieke boodschappen te verspreiden die extreemrechtse doeleinden steunen en de discriminatie van gender, ras of seksualiteit steunen. Een aantal van deze gebruikers schijnen Russische trollen te zijn”, aldus Bay.

De politieke boodschap van deze fans is rechtstreeks in strijd met de waarden die worden voorgesteld in 'The Last Jedi'. Morten Bay

Politiek gemotiveerd

De onderzoeker vond bewijzen voor “pogingen tot opzettelijke, georganiseerde politieke beïnvloeding onder het mom van ruzies tussen fans”. “Het vermoedelijke doel van deze inspanningen is de toename van de berichtgeving in de media over het conflict tussen de fans, om zo het verhaal over de wijdverspreide verdeeldheid en dysfunctie binnen de Amerikaanse samenleving verder te verspreiden.”

Volgens Bay heeft het Trumptijdperk ook zijn invloed op de Star Wars-fans. “Het verdeelde politieke discours van de onderzochte periode en de maanden in aanloop naar de première hebben deze fans vermoedelijk beïnvloed met een bepaalde politieke boodschap die rechtstreeks in strijd is met de waarden die worden voorgesteld in ‘The Last Jedi’”, aldus Bay.

Regisseur Rian Johnson tweette maandag een link naar Bay’s research. De resultaten komen overeen met zijn persoonlijke bevindingen, merkte hij op.

"Voor de duidelijkheid: dit gaat niet over fans die de film wel of niet goed vinden - ik heb heel veel aangename gesprekken gehad met fans online en offline die zaken wel en niet goed vonden, dat is waar fan zijn allemaal om draait. Dit gaat specifiek om een kwaadaardige vorm van online pesten", verduidelijkte hij in een volgende tweet.

And just to be totally clear: this is not about fans liking or not liking the movie - I've had tons of great talks with great fans online and off who liked and disliked stuff, that's what fandom is all about. This is specifically about a virulent strain of online harassment.