Kritiek op extreemrechtse partij in Italië na verkoop van kerk aan moslimvereniging

26 oktober 2018

In de Noord-Italiaanse regio Lombardije krijgt de extreemrechtse partij Lega - die er aan de macht is - kritiek te verwerken omdat ze een katholieke kerk aan een moslimvereniging heeft geveild, terwijl de partij bekendstaat voor zijn anti-islamretoriek en in Italië al jaren op de barricaden gaat tegen moskeeën. Onder meer de burgemeester van Bergamo, Giorgio Gori (van het centrumlinkse PD), hekelt de hypocrisie van de regionale overheid.