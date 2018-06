Kritiek op aanpak van migranten aan Frans-Italiaanse grens: "Hun rechten worden genegeerd" TTR

05 juni 2018

15u42

Bron: Belga 1 Een onafhankelijke controledienst heeft het optreden van de Franse politie tegen migranten aan de grens met Italië bekritiseerd. De aanpak van mensen, die in Menton ten oosten van Nice, de toegang tot het land geweigerd wordt, gebeurt "onder omstandigheden die onwaardig zijn en hun rechten negeren", klinkt het in een vandaag gepubliceerd rapport. Medewerkers van de Franse hoofdcontroleur van het gevangeniswezen hadden in september de situatie in Menton onderzocht.

De Frans-Italiaanse grens staat tegen de achtergrond van de migrantencrisis sinds 2015 steeds opnieuw in de kijker. In de afgelopen jaren zijn meer dan 630.000 migranten naar Italië gekomen. De Franse politie houdt aan de grens veel migranten tegen, die verder naar het noorden willen en stuurt ze terug. Alleen al van januari tot augustus 2017 werden in het grensdepartement Alpes-Maritimes meer dan 39.000 migranten de toegang tot het land ontzegd.

Het rapport hekelt het feit dat de politie geen rekening houdt met eventuele asielaanvragen. De controleurs hebben ook gezien hoe een jonge migrant tijdens een bevraging door een agent een klap in het gezicht kreeg. Ze stelden ook vast dat alleenreizende minderjarigen terug naar Italië werden gestuurd "hoewel ze geen voorwerp van een uitwijzingsmaatregel konden zijn".