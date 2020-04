Kritiek in Brazilië neemt toe: "Waarom heeft de overheid niet eerder iets gedaan?” Jef Beckers

30 april 2020

13u53

Bron: AP 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. In Latijns-Amerika is Brazilië er het ergst aan toe door de coronacrisis. Zo stierven er al meer dan 5.500 mensen aan het virus en toe nu toe zijn er meer dan 78.000 besmettingen. Het gezondheidssysteem van het land heeft daardoor niet meer veel nodig om in te storten.

De coronacrisis is in heel de wereld voelbaar. Landen gaan in lockdown en de dodentol loopt hoog op. Ook Brazilië kreunt onder het coronavirus. Zo wankelen de ziekenhuizen in het land onder de grote druk. Clovis De Castro uit Rio de Janeiro ervoer zelf de moeilijke situatie in de Braziliaanse ziekenhuizen. Zijn zus werd overgebracht naar een ziekenhuis omdat ze plots ernstig ziek werd, maar niet veel later overleed ze.

(Lees verder onder de foto)

De longen van de 64-jarige vrouw stopten plots met werken. Volgens hun huisarts kwam het door het coronavirus, maar in het ziekenhuis kon dat niet vastgesteld worden. Op de overlijdensakte stond namelijk dat de doodsoorzaak onbekend was. Dat komt omdat er in Brazilië te weinig testen zijn om alle verdachte gevallen te linken aan Covid-19. Daardoor ligt de werkelijke dodentol dus veel hoger.

(Lees verder onder de foto)

Er zijn niet enkel te weinig testkits in het land, maar er is ook een groot tekort aan beschermend materiaal, bedden en professionals. Dat ervoer De Castro ook: “Ik moest iemand helpen om een lichaam in een kist te bergen. Ik had daar persoonlijk geen problemen mee, maar op zo’n moment realiseer je wel dat mensen hulp nodig hebben. En niet alleen de mensen, maar ook de ziekenhuizen en zelfs het hele land. Waarom heeft de overheid niet eerder ingegrepen?”

Een vraag die ook het verzorgend personeel stelt. Want door het tekort aan beschermend materiaal stierven er tot nu toe maar liefst 20 verzorgers aan het coronavirus.

Lees ook: Meer overlijdens door Covid-19 dan China, Braziliaans president reageert: “Ja, en? Wat wil je dat ik doe?”