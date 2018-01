Kritiek binnen SPD op akkoord met Merkel KVE

16u28

Bron: Belga 1 Getty Images Angela Merkel met de leider van de SPD, Martin Schulz Verschillende mandatarissen van de Duitse sociaaldemocraten (SPD) laten zich vandaag kritisch uit over het ontwerp van regeerakkoord met de christendemocraten van Angela Merkel. Volgende week moet SPD zich over de tekst uitspreken op een congres.

De overeenkomst tussen SPD, CDU en CSU moet Duitsland uit een politieke impasse van enkele maanden helpen. Uit de kritiek blijkt echter dat een goedkeuring van het regeerakkoord op het SPD-congres van 21 januari niet voor de hand ligt.

Michael Müller, burgemeester van Berlijn, is alvast geen voorstander. "De kiezer heeft zich in september duidelijk tegen de twee coalitiepartners uitgesproken. Nu opnieuw dezelfde coalitie vormen met hetzelfde programma is dus niet het gepaste antwoord", zegt hij.

Ook Ralf Stegner van SPD, die het akkoord nochtans mee onderhandelde, heeft bedenkingen. Hij wil meer sociale accenten in het regeerakkoord. Zo is hij het niet eens met de versoepeling van de regels rond contracten van beperkte duur.

