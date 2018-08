Krista heeft 7 jaar lang bloeiende tandartspraktijk. Tot na klachten blijkt dat ze eigenlijk helemaal geen tandarts is KVDS

31 augustus 2018

07u12

Bron: People, Crime Watch Daily 0 Een Amerikaanse vrouw die 7 jaar lang een bloeiende tandartspraktijk uitbaatte, is in de problemen gekomen na klachten van een aantal van haar patiënten. Krista Szewczyk uit Georgia trok tanden en schreef voorschriften, maar blijkt daar helemaal geen licentie voor gehad te hebben.

De vrouw werd afgelopen week aangehouden en in staat van beschuldiging gesteld voor maar liefst 48 aantijgingen, waaronder 40 voor het uitoefenen van het beroep van tandarts zonder licentie, 4 voor het illegaal maken van voorschriften en 4 voor verzekeringsfraude. En die gaan terug tot 2012.

Tennisbal

De klachten zijn niet min. Zo beweert een patiënt dat ze twee tanden bij hem trok en hij daarna een infectie kreeg van een tennisbal groot, waardoor hij in het ziekenhuis belandde. “We hebben ook een klacht van een patiënt die vertelde hoe hij zijn kroon elke ochtend opnieuw vast moest plakken”, aldus Dick Donovan, de openbare aanklager van Paulding Judical Circuit.





Sinds de aanklacht publiek werd, kwamen er nog 15 nieuwe meldingen van onregelmatigheden binnen, naast de 18 gevallen die al bekend waren. Mogelijks volgen er dus nog extra aanklachten.

De vrouw werd in 2013 al eens beschuldigd dat ze zich voordeed als tandarts terwijl ze dat niet was, maar kwam er toen vanaf met een waarschuwing. Ze werd niet vervolgd. Haar echtgenoot was toen de rechterhand van de sheriff in Paulding County, waar alles zich afspeelde.

Beroepsvereniging

Er waren die eerste keer klachten binnengekomen bij de beroepsvereniging van tandartsen in de staat Georgia, die het Openbaar Ministerie verwittigde. Szewczyk baatte sinds 2011 een praktijk uit die onafhankelijke, erkende tandartsen inhuurde om patiënten te behandelen. Op de site van de praktijk stond dat de firma zelf alleen instond voor de zakelijke kant van de dossiers. Alleen, volgens de aanklacht werkte Szewczyk er zelf ook als tandarts als de erkende tandartsen er niet waren.

Na die opschudding verhuisde ze haar zaak naar Cobb County en begon ze “stilletjes” opnieuw met haar tandartspraktijk, County Dental Providers. Daar is nu ook een onderzoek van start gegaan en lopen soortgelijke verhalen van slachtoffers binnen. Een aanklacht is er wel nog niet.

"Afrekening"

Volgens de vrouw zelf – die intussen vrij is op borg – gaat het om een persoonlijke afrekening door de openbare aanklager. “Het is een trieste situatie, maar ik ben er zeker van dat alles op een correcte manier afgehandeld zal worden”, vertelde ze in een interview met tv-station WGCL in Atlanta.

