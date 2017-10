Kris Peeters: "Als men de onafhankelijkheid uitroept, blijft men best bij zijn volk" HA

08u29

Bron: Belga 0 BELGA CD&V-vicepremier Kris Peeters. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) is niet mals voor Carles Puigdemont, die momenteel in ons land verblijft omdat hij hier mogelijk asiel zou willen aanvragen. "Ik wil niet op de zaken vooruitlopen. Maar als men de onafhankelijkheid uitroept, dan blijft men best bij zijn volk", verklaarde de vicepremier in 'De Ochtend' op Radio 1.

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont verblijft sinds gisteren in ons land. De man riskeert in Spanje een celstraf tot 30 jaar voor rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing en zou wel eens asiel kunnen aanvragen in ons land, al blijft zijn advocaat Paul Bekaert daarover op de vlakte.

"Niet op de zaken vooruitlopen"

Ook Peeters "wil niet op de zaken vooruitlopen", maar "als men de onafhankelijkheid uitroept, dan blijft men best bij zijn volk", zegt hij. Verder wacht de CD&V'er vooral de verwachte persconferentie van de Catalaan af, volgens Spaanse media om 12.30 uur vanmiddag. "We moeten wachten op zijn communicatie en het hoofd koel houden. De komende uren en dagen komt er meer duidelijkheid."

We moeten wachten op de verklaring van Puigdemont en het hoofd koel houden Kris Peeters (CD&V)

Rol van regering?

Oppositiepartijen Groen en sp.a vragen intussen tekst en uitleg van premier Charles Michel (MR) in de Kamer. Ze willen onder meer weten wat de rol van de regering is in het dossier, en wie waarvan op de hoogte was. "Wij weten niet wat de intenties van Puigdemont zijn, maar ik heb er geen probleem mee dat men tekst en uitleg vraagt in de Kamer. Dat is de rol van het parlement", zegt Peeters daarover.