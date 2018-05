Krijgt Trump de Nobelprijs voor de Vrede? Zijn partijgenoten dragen hem officieel voor TT

02 mei 2018

22u45

Bron: Belga 7 Een groep Republikeinen van het Amerikaanse Congres heeft hun partijgenoot en president Donald Trump officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat heeft de conservatieve zender Fox News gemeld.

Achttien leden van de Grand Old Party ondertekenden een brief die gisteren naar het Noorse Nobelcomité is gestuurd. Zij vinden dat president Trump in 2019 - voor 2018 was het al te laat - de prestigieuze vredesprijs moet krijgen omdat hij "onvermoeid maximale druk op Noord-Korea heeft uitgeoefend om een einde te maken aan zijn onwettig wapenprogramma en vrede te brengen in de regio".

De Republikeinen roemen in de door Fox aangehaalde brief hun president omdat die de "internationale gemeenschap, inclusief China, succesvol heeft verenigd, om één van de meest succesvolle regimes van internationale sanctie op te leggen". Die strafmaatregelen "hebben de economie van Noord-Korea gedecimeerd en hebben volgens ruime inschatting Noord-Korea naar de onderhandelingstafel teruggebracht".

De Republikeinen zien nog het ruimer. "Wij denken dat niemand meer de erkenning van het Comité in 2019 verdient dan president Trump voor zijn onvermoeibare inzet om vrede in onze wereld te brengen".