Krijgt Israël na tien jaar een nieuwe premier? SDA

09 april 2019

10u13

Bron: AP 0

In Israël worden vandaag de 120 nieuwe leden van de Knesset verkozen. Met de intrede van de populaire oud-legerbaas Benny Gantz in de politieke arena en een aantal corruptieschandalen, staat premier Benjamin Netanyahu of ‘Bibi’ voor de meest uitdagende verkiezingen uit zijn carrière.