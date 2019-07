Krijgt gouverneur van Californië Trump op de knieën met nieuwe wet voor belastingaangifte? kv

31 juli 2019

00u49

Bron: Reuters, Politico, ABC News 0 De gouverneur van Californië heeft vandaag een wet ondertekend die Amerikaanse presidentskandidaten verplicht om hun belastingaangifte van vijf jaren openbaar te maken vooraleer hun naam op het stembiljet mag staan. Met die nieuwe maatregel hopen de Democraten om Trump eindelijk zo ver te krijgen dat hij inkijk verschaft in zijn financiën.

De wet geldt ook voor toekomstige kandidaten voor het gouverneurschap in Californië. Gouverneur Gavin Newsom, een Democraat, gaf naar aanleiding van zijn verkiezing eerder dit jaar zelf al vrijwillig zijn belastingaangifte vrij.



“Dit zijn bijzondere tijden en staten hebben een wettelijke en morele plicht om alles te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om te garanderen dat leiders die de hoogste posities ambiëren aan minimale standaarden voldoen, en om het openbare vertrouwen te herstellen”, zei Newsom in een mededeling over de wet, die eerder deze maand werd goedgekeurd in het Californische parlement en de senaat. “De onthulling die vereist wordt door deze wet zal licht werpen op belangenvermenging, handelen in het eigenbelang, of invloed van binnen- en buitenlandse zakelijke belangen.”

In strijd met grondwet?

Newsoms voorganger, gouverneur Jerry Brown, stelde in 2017 zijn veto tegen een gelijkaardige wet omdat die mogelijk in strijd zou zijn met de Amerikaanse grondwet en een precedent zou scheppen waarbij presidentskandidaten verplicht worden om persoonlijke informatie vrij te geven.

De Grondwet is duidelijk aangaande de vereisten voor iemand die zal aantreden als president en staten kunnen niet zelf bijkomende vereisten toevoegen. Tim Murtaugh, medewerker Trump-campagne

Die mening is ook Tim Murtaugh, een medewerker van de Trump-campagne toegedaan. De wet is ongrondwettig, zegt hij. Volgens de nieuwe wijziging zouden staten immers bijkomende vereisten kunnen opleggen aan presidentskandidaten, zoals de vrijgave van hun medische gegevens. “De Grondwet is duidelijk aangaande de vereisten voor iemand die zal aantreden als president en staten kunnen niet zelf bijkomende vereisten toevoegen”, aldus Murtaugh. “Bovendien is de wet ook een schending van het recht op vereniging dat beschermd wordt door het Eerste Amendement (van de grondwet), aangezien Californië politieke partijen niet mag zeggen voor welke kandidaten hun leden wel of niet kunnen stemmen tijdens een voorverkiezing.”

De maatregel weerhoudt een kandidaat er niet van om op het stembiljet te staan, zolang hij of zij voldoet aan een eenvoudige vereiste. Erwin Chemerinsky, professor rechten aan de universiteit van Berkeley

Newsom zegt echter dat hij zich uitvoerig liet informeren en dat de nieuwe wet “absoluut grondwettig” is. In zijn verklaring liet hij citaten opnemen van juridische experts. Onder andere Erwin Chemerinsky, grondwetexpert en professor rechten aan de universiteit van Berkeley, is ervan overtuigd dat de maatregel niet in strijd is met de grondwet. “Het weerhoudt een kandidaat er niet van om op het stembiljet te staan, zolang hij of zij voldoet aan een eenvoudige vereiste die tot doel heeft om cruciale informatie te verschaffen aan de kiezers in Californië.”

“Onder audit”

Donald Trump weigerde tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 om zijn belastingaangifte openbaar te maken en houdt sindsdien halsstarrig voet bij stuk. De president beweert dat hij al jaren geauditeerd wordt door de belastingdienst, iets wat het agentschap bevestigt noch ontkent. De voorbije 40 jaar hebben alle Amerikaanse presidenten sinds Richard Nixon vrijwillig hun belastingaangifte openbaar gemaakt, wat niet bij wet verplicht is.

In mei stuurde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een dagvaarding naar de belastingdienst en het ministerie van Financiën om Trumps belastingaangifte van zes jaar openbaar te maken. Op hun eis werd echter niet ingegaan. Minister van Financiën Steve Mnuchin stelde dat hij door het ministerie van Justitie geadviseerd werd dat de eis van de Democraten geen “legitiem wettelijk doel” had. Mnuchin suggereerde dat de zaak uiteindelijk mogelijk door een rechter zou moeten beslecht worden.

Wetswijziging New York

Eerder deze maand ondertekende de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo, eveneens een Democraat, een wetswijziging die vereist dat het New Yorkse ministerie van Belastingen en Financiën alle belastingaangiften moet openbaar maken die worden opgevraagd door het Congres.

Trump daagde New York vorige week voor de rechter omwille van de nieuwe wet, die volgens hem enkel werd ingevoerd ter vergelding “van zijn beleid, zijn politieke overtuigingen, zijn recht op vrijheid van meningsuiting, inclusief de meningen die hij verkondigde tijdens zijn campagne in 2016.”