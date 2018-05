Krijgt België zitje in VN-Veiligheidsraad? "Israël trekt zich terug" TT

04 mei 2018

20u32

Bron: Reuters 0 Isra ël heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor een zitje in de VN-Veiligheidsraad de komende twee jaren. Dat meldt een bron bij de VN aan Reuters. Dat zou betekenen dat ons land samen met Duitsland in het belangrijke internationale orgaan zal mogen zetelen.

Er waren drie kandidaten voor twee plaatsen in het belangrijkste beslissingsorgaan van de Verenigde Naties: België, Duitsland en Israël. Dat laatste land heeft zich nu teruggetrokken uit vrees te weinig steun te krijgen in vergelijking met ons land en Duitsland, zegt een bron bij de VN.

Een officiële bevestiging van de intrekking is er nog niet. Een andere diplomatieke bron meldt dan weer dat Israël zijn kandidatuur nooit geofficialiseerd heeft.

Twee weken geleden brachten koning Filip en koningin Mathilde nog een bezoek aan New York waar ze deelnamen aan een charmeoffensief voor het Belgische VN-zitje. Koning Filip sprak de VN toe om zijn steun voor de Belgische kandidatuur uit te spreken.

Het is van 2007-2008 geleden dat ons land nog in de Veiligheidsraad zetelde. Daarvoor had België ook zitting in 1991-1992, 1971-1972, 1955-1956 en 1947-1948. De VN werd opgericht in 1945.

Veiligheid en vrede

De Veiligheidsraad, die zetelt in New York, heeft als belangrijkste taak het handhaven van de internationale veiligheid en vrede in de wereld.

De 193 landen in de Algemene Vergadering van de VN zullen op 8 juni stemmen over vijf nieuwe niet-permanente leden die twee jaar lang in de Veiligheidsraad zullen mogen zetelen. Twee nieuwe leden mogen uit de Europese groep komen.

De Veiligheidsraad telt in totaal vijftien leden, waarvan vijf permanente: de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zij hebben ook een vetorecht.

De overige tien niet-permanente leden zijn momenteel Bolivia, Ivoorkust, Equatoriaal-Guinea, Ethiopië, Kazachstan, Koeweit, Nederland, Peru, Polen en Zweden.