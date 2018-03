Krijg thuis yogales van Indiase eerst premier Eerste premier India wil yogalessen wereldwijd verplichten Jolien Meremans

31 maart 2018

18u19

Bron: The Guardian 0 De eerste minister van India lanceert op YouTube zijn eigen yoga tutorials in de vorm van een cartoonvideo. Met de video's wil de premier yoga wereldwijd nog meer stimuleren. Niet iedereen is tevreden met het verspreiden en zelfs verplichten van het hindoeïsme.

De yogaliefhebber en de Indiase premier Narendra Modi is yoga-instructeur geworden en heeft een cartoonvideo’s gepubliceerd waarin hij verschillende poses demonstreerde. Modi gebruikte zijn radio-adres om de video's te introduceren. De radiozender werd door zijn jonge supporters opgericht.

3D-cartoon

De video's, gepubliceerd op de officiële YouTube-pagina van Modi en zwaar gepromoot door leden van zijn partij op sociale media, tonen een 3D-cartoon van de Indiase leider die houdingen uitoefent zoals de tadasana en de trikonasana.

Modi heeft yoga omgedoopt tot een essentieel onderdeel van India's wereldwijde bereik. De Verenigde Naties zijn zelfs van plan om op 21 juni Internationale Yoga-dag op te richten. Zo willen ze elk jaar duizenden mensen begeleiden tijdens yogasessies.

Yogaministerie

De hindoe-nationalistische leider creëerde kort na zijn verkiezing in 2014 een 'yogaministerie' en maakte op sommige scholen yogalessen verplicht.

De invoering van zijn yogalessen gebeurde niet zonder controverse. In 2015 beschuldigden Indiase moslimgroepen de regering van het pushen van 'hindoeïstische religieuze praktijken'. Ze maakten bezwaar tegen officiële richtlijnen die deelnemers aan internationale yogadagen opdracht gaven om 'Om' te zingen, een mantra in het hindoeïsme en andere religies.

Tadasana has several benefits.



Zonnegroet

De regering stemde ermee in om één populaire routine, de surya namaskar of zonnegroet, te laten vallen, nadat sommige moslimleiders klaagden dat ze de zon aanbaden. Dat is in strijd met hun islamitische principes.

Ouders in de Amerikaanse staat Californië hebben openbare scholen in San Diego aangeklaagd in 2015, omdat het opnemen van yoga in het curriculum het eerste amendement van het land schond door het hindoeïsme op christelijke studenten toe te passen.

Yoga is sinds de jaren tachtig in populariteit gestegen in het westen, met ongeveer 36,7 miljoen beoefenaars in de VS in 2016, tegen 20,4 miljoen in 2012.