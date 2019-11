Kreta opgeschrikt door zware aardbeving: “Het hele eiland trilde”

Het Griekse eiland Kreta is opgeschrikt door een zware aardbeving. Die had volgens de eerste berichten een kracht van 6,0. "Het was een zware schok. Het hele eiland trilde, maar gelukkig is tot dusver geen schade gemeld”, aldus gouverneur Stavros Arnaoutakis.