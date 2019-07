Kreta opgeschrikt door aardbeving van 5.0 op schaal van Richter KVDS

31 juli 2019

08u21 20 Het Griekse vakantie-eiland Kreta is vanmorgen opgeschrikt door een aardbeving van 5.0 op de schaal van Richter. De beving was volgens getuigen te voelen tot op het naburige eiland Santorini.

De beving gebeurde kort voor 5 uur vanmorgen. Het epicentrum bevond zich in Gazi (een stad in het noorden van Kreta, vlakbij Heraklion), op een diepte van 80 kilometer.





Getuigen melden online hoe ze de aarde enkele seconden lang voelden beven en dat bedden, tafels en spiegels lichtjes schudden. Sommigen zagen ook dat het water in het zwembad licht begon te golven. Volgens sommigen voelde het een beetje “alsof er zware vrachtwagens voorbijreden”.

De afgelopen twee weken vonden in Griekenland nog twee stevige bevingen plaats, nabij de hoofdstad Athene. Op 19 juli ging het om een beving met een magnitude van 5,3, op 28 juli om een beving van 4.2 op de schaal van Richter.





Griekenland ligt op verschillende geologische breuklijnen, waardoor er wel vaker aardbevingen zijn, meestal zonder slachtoffers. In juli 2017 kwamen op het eiland Kos wel twee mensen om het leven en was er veel schade door een beving van 6,7 op de schaal van Richter.





De laatste zware aardbeving in de regio van Athene vond plaats in 1999. Bij een beving met een magnitude van 5,9 kwamen toen 143 mensen om het leven.