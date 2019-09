Kremlinpartij handhaaft meerderheid, met verlies in Moskou, bij lokale verkiezingen AW

09 september 2019

08u45

Bron: Belga 2 Bij de regionale en lokale verkiezingen in Rusland heeft de Kremlinpartij, de partij van Vladimir Poetin, volgens de verkiezingsautoriteiten in de meeste regio's haar meerderheid gehandhaafd. Toch moest de Kremlinpartij enkele zitjes inleveren.

De regeringspartij Verenigd Rusland in Moskou behaalde 25 van de 45 zetels in het plaatselijke Doema, zo meldde het persbureau Interfax vanmorgen. Nadat tientallen kandidaten van de oppositie waren uitgesloten voor de verkiezingen, hadden de prominente opposanten opgeroepen tot “slimme verkiezingen" waarbij de burgers voor iedereen konden stemmen, behalve voor kandidaten van de Kremlinpartij.

Uiteindelijk verloren twee kandidaten van die partij hun mandaat. Van de gematigde oppositiepartij Jabloko wonnen drie kandidaten een zetel in de grootste stad van Europa. Onder hen de prominente politicus Sergej Mitrotsjin, die via gerechtelijke weg een toelating tot deelname had veroverd. Vooral de communisten konden profiteren van de zogenaamde “slimme verkiezingen”.

Electorale test

De regionale en lokale verkiezingen golden als een belangrijke electorale test voor president Vladimir Poetin en zijn regeringspartij.

In totaal konden 56 miljoen Russen een stem uitbrengen, of bijna de helft van alle kiesgerechtigden in het land. Maar de participatie was eerder laag. In Moskou bijvoorbeeld ging het om ongeveer 21,63 procent, evenveel als in 2014.