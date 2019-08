Kremlin verdraait woorden Macron over protesten gele hesjes in Frankrijk ES

22 augustus 2019

15u52

Het Kremlin heeft uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron over de protesten van de zogenaamde gele hesjes voor het Russische publiek in het volledige tegendeel verdraaid. Op de website van het Kremlin was donderdag in het Russisch te lezen en te horen dat Macron bij zijn ontmoeting met president Vladimir Poetin aan de Franse Riviera had gezegd "dat de gele hesjes niet aan de verkiezingen hadden kunnen deelnemen". "Ze konden dat niet vrij doen", luidde het in het Russisch. Deze namiddag was de schriftelijke versie al aangepast.

Volgens mediaberichten had het Kremlin aanvankelijk alleen de Engelse vertaling gecorrigeerd. Macron had in een verwijzing naar de uitsluiting van oppositiekandidaten bij de verkiezingen voor een nieuwe stadsraad in Moskou op 8 september eigenlijk gezegd dat de gele hesjes in Frankrijk tenminste toch vrij konden deelnemen aan de verkiezingen.

Manipulatie

De Franse krant Le Parisien schreef dat het Kremlin de Russische publieke opinie manipuleert door de woorden van een buitenlands staatsleider verkeerd te vertalen en te censureren. Zo werd de opmerking van Macron dat Frankrijk een land is waar mensen zich vrij kunnen uiten en vrij aan protesten kunnen deelnemen, volledig weggelaten.

Poetin zegt “rust” te willen

Poetin had maandag in het licht van de protesten van de Russische oppositie gewaarschuwd voor toestanden zoals in Frankrijk. Hij wil rust in zijn land, aldus de Russische president. In Moskou waren er de voorbije maand duizenden arrestaties. Het geweld van de politie tegen vreedzame burgers stuit internationaal op kritiek. Macron was trouwens niet opgezet met de vergelijking van Poetin met de protesten van de gele hesjes in Frankrijk.