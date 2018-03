Kremlin: "Rusland heeft niet de intentie wapenwedloop te willen ontketenen"

ep

02 maart 2018

14u01

Bron: Belga

1

Het Kremlin heeft vandaag ontkend een nieuwe "wapenwedloop" met de VS te willen ontketenen. Gisteren had president Vladimir Poetin het in een potige toespraak gehad over nieuwe "onoverwinnelijke wapens".