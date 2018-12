Kremlin ontkent zwarte Amerikanen te hebben aangezet tot onthouding bij presidentsverkiezingen: “Onbegrijpelijk” AW

18 december 2018

15u15

Bron: Belga 0 Het Kremlin heeft het rapport van de Amerikaanse Senaat als "absoluut ongegrond" van de hand gedaan. In dat rapport staat dat een Russische propagandacampagne zwarten via sociale media aanzette om zich te onthouden van een stem bij de presidentsverkiezingen van 2016.

"Het gaat om beschuldigingen en zeer gegeneraliseerde klachten waarvan sommige ons onbegrijpelijk lijken", zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov tegenover journalisten.





"Men verwijt ons het feit dat iemand met een kritisch oog de situatie in een of ander sociaal milieu heeft bekeken. Maar het is niet geweten of Rusland daarmee te maken had", aldus Peskov. Hij herhaalde dat de "Russische staat en zijn regering nooit hebben deelgenomen en nooit zullen deelnemen aan een inmenging” in het buitenland.





Toch beweren de rapporten dat het -door het Kremlin betaalde- "trollenleger" Internet Reseach Agency, Democraten zover trachtte te krijgen om niet te stemmen in 2016.

Persoonlijke bewondering voor Poetin

De stembusslag bracht de Republikein Donald Trump aan de macht. Die heeft persoonlijke bewondering voor de Russische president Vladimir Poetin geuit.