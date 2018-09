Kremlin noemt beschuldigingen in zaak-Skripal "absurd" TTR

14 september 2018

13u15

Bron: Belga 0 "Absurd", zo reageert de woordvoerder van het Kremlin, Dimitri Peskov, op de aantijgingen van leugenachtigheid aan het adres van de Russen, na het interview dat twee verdachte Russen gaven over de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter in Engeland.

"Het gaat om twee gewone Russische burgers die geen enkele band met de overheid hebben", zei de woordvoerder aan journalisten, nadat Rusland eerder beschuldigd was van "het verspreiden van leugens" en "het beledigen van de intelligentie" met deze vertoning van de twee Russen op tv.

Dimitri Peskov zei het weinig waarschijnlijk te achten dat president Vladimir Poetin het interview met Ruslan Bosjirov en Aleksandr Petrov had gezien. De twee worden ervan verdacht lid te zijn van de militaire inlichtingendienst van Rusland. Vermoed wordt dat ze zich nu alleen maar voordoen als twee gewone Russen, die toevallig op citytrip waren in Salisbury, toen de vergiftiging gebeurde.

Op de vraag of de twee naar het Verenigd Koninkrijk reizen om daar ondervraagd te worden, zei de woordvoerder niet te kunnen antwoorden. "We weten niet of de Britten hen willen ondervragen", klonk het. "Ze hebben in Rusland geen wet overtreden en we weten ook niet of ze elders op onze planeet een wet overtreden hebben,", voegde hij eraan toe.