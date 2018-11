Kremlin haalt uit naar "onvoorspelbaarheid" van Washington Redactie

14 november 2018

16u20

Twee weken voor een nieuwe ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump heeft het Kremlin uitgehaald naar de "onvoorspelbaarheid" van de Verenigde Staten. Trump en Poetin zullen elkaar normaal gezien eind november in Argentinië zien.

"De recente onvoorspelbaarheid van Amerika is geen geheim voor wie dan ook", zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov in een interview met de onafhankelijke tv-zender Dozjd. "Deze onvoorspelbaarheid van het grootste land, van de machtigste economie, is in de hele wereld een grote zorg geworden."

De uitspraak komt er nu de relaties tussen de twee grootmachten op het laagste peil staan. Washington bereidt zich voor Rusland nieuwe sancties op te leggen voor de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter. Volgens Peskov zullen deze sancties de Russisch-Amerikaanse banden "nog verder bemoeilijken".

Ontmoeting in Buenos Aires

Op 30 november en 1 december komen de leiders van de G20-landen samen in Buenos Aires. Trump en Poetin zullen daar opnieuw met elkaar spreken. In juli hadden beide leiders een eerste bilaterale ontmoeting in Helsinki. Achteraf kreeg Trump zware kritiek omdat hij zich niet bepaald kritisch had getoond voor zijn Russische collega. In juli vorig jaar zagen de twee elkaar al in de marge van de G20-top in Hamburg.