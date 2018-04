Kremlin eist excuses van Londen na beschuldigingen rond zaak-Skripal: "Idiotie is te ver gegaan", Londen noemt voorstel gezamenlijk onderzoek "pervers" TTR SI

04 april 2018

09u54

Bron: Belga 3 Het Kremlin heeft Londen opgeroepen "zich te verontschuldigen" nu het Britse militaire onderzoekscentrum Porton Down geen bewijs heeft dat het zenuwgas uit Rusland kwam. De Britse regering houdt Moskou verantwoordelijk voor de vergiftiging van de gewezen Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Groot-Brittannië. "De idiotie is te ver gegaan", aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Rusland stelt voor om een gezamenlijk onderzoek op te zetten naar de vergiftiging, maar Londen noemde dat voorstel "pervers".

"Hun theorie bevestigt zich in geen enkel geval, want het is onmogelijk dat te bevestigen", verklaarde Peskov aan de Russische persagentschappen. "De Britse minister van Buitenlandse Zaken, die president Poetin heeft beschuldigd, en de Britse eerste minister moeten hun collega's in de Europese Unie in de ogen kijken. Londen zal op een of andere manier zijn verontschuldigingen aan de Russische kant moeten overmaken", zei hij nog.

Gisteren zei het Britse militaire onderzoekscentrum, het Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) in Porton Down waar de stalen Novitsjok-zenuwgas zich bevinden, dat het geen aanwijzingen heeft over waar het zenuwgas vandaan komt. Er zijn dus geen bewijzen dat het gas uit Rusland komt, klonk het.

Chemische analyse

Sergej Skripal en zijn dochter werden begin maart bewusteloos aangetroffen in het Britse stadje Salisbury. De Skripals werden vergiftigd met het zenuwgas Novitsjok, dat volgens de Britten in Rusland wordt gemaakt, maar Rusland blijft elke betrokkenheid ontkennen.

De Organisatie voor het Verbod op Scheikundige Wapens (OPCW) moet zich nog uitspreken over de afkomst van het gebruikte zenuwgas. De OCPW komt vandaag samen in Den Haag om de aanval in Salisbury te bespreken, op vraag van Moskou. De OPCW voert een eigen chemische analyse uit van stalen van het zenuwgas. Het definitieve verslag zal weliswaar geen schuld toewijzen.

Het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst van Rusland, Sergej Narysjkin, noemde de vergiftiging van Sergej Skripal een "groteske provocatie opgezet door de speciale diensten van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten". Hij riep tot dialoog op "om de toestand niet tot een nieuwe Cubacrisis te brengen". Deze rakettencrisis bracht de VS en de Sovjet-Unie in 1962 aan de rand van een nucleaire confrontatie.

Gezamenlijk onderzoek

De Britse delegatie bij de Organisatie Voor het Verbod op Scheikundige Wapens (OPCW) noemt het Russische voorstel voor een gezamenlijk onderzoek naar de vergiftiging van de gewezen Russische spion Sergej Skripal "pervers". Woensdag vindt een bijzondere vergadering van de OPCW plaats, op vraag van Rusland.

Volgens de Britse delegatie gaat het om een afleidingsmanoeuvre en om nog meer desinformatie "om de vragen te ontwijken waarop de Russische autoriteiten moeten antwoorden". Londen beschuldigt Rusland van de vergiftiging van Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Rusland ontkent die beschuldigingen.

