Kremlin-criticus “vergiftigd” op vlucht naar Moskou HAA

20 augustus 2020

07u59

Bron: ANP, AD 0 De Russische oppositieleider Alexei Navalny ligt op intensieve zorg nadat hij vergiftigd lijkt te zijn. Dat zegt zijn woordvoerster, Kira Yarmysh, op Twitter. Navalny zat op een vlucht van Siberië naar Moskou toen zijn gezondheidstoestand plots erg verslechterde. Er moest een noodlanding worden gemaakt.

Het vliegtuig kwam aan land in de stad Omsk, waarop Navalni, die uitgesproken kritisch is over president Vladimir Poetin, naar een ziekenhuis zou zijn gebracht. Volgens zijn woordvoerder werd de Kremlin-criticus vorig jaar in de gevangenis ook vergiftigd. “Blijkbaar deden ze nu hetzelfde met hem”, aldus de woordvoerster.

Bewusteloos

Yarmysh vermoedt dat er gif in Navalni’s thee is gedaan. “Het was het enige dat hij ‘s ochtends dronk. Artsen zeggen dat het gif door de hete vloeistof sneller werd opgenomen.” Volgens de woordvoerster verloor Navalni het bewustzijn.

De man werd vorig jaar vanuit de gevangenis overgeplaatst naar een ziekenhuis in Moskou. De officiële verklaring was toen dat Navalni ergens een heftige allergische reactie op had gehad.

Verkiezingen

Het oppositielid riep in Rusland onder meer op tot een boycot van de stembusgang tijdens de laatste verkiezingen waar president Poetin als winnaar uit de bus kwam. De verkiezing is volgens hem doorgestoken kaart. De oppositieleider is tijdens demonstraties tegen het regime regelmatig aangehouden door Russische agenten.

