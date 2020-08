Kremlin-criticus Navalni nog altijd in coma, maar toestand niet langer levensbedreigend TT

28 augustus 2020

15u35

Bron: Reuters 0 Alexei Navalni, de Russische oppositieleider die vorige week volgens medestanders werd vergiftigd, is niet langer is levensgevaar. Dat zegt het Berlijnse Charité-ziekenhuis waar hij in een kunstmatige coma ligt, en wordt bevestigd door zijn woordvoerder. Zijn toestand verbetert geleidelijk aan, klinkt het voorzichtig optimistisch.

Navalni werd zaterdag naar Berlijn overgebracht om er verzorgd te worden, omdat zijn familie en medestanders vreesden voor zijn leven in Rusland. Vorige week werd hij in kritieke toestand van een vliegtuig naar Moskou gehaald na verschijnselen van vergiftiging. Er wordt van uitgegaan dat Navalni net voor het opstijgen in de luchthaven van de stad Tomsk vergiftigd werd via een bepaalde stof die in zijn thee zou zijn gedaan.

Ondertussen gaat zijn toestand er wel op vooruit, al wordt die nog altijd omschreven als ‘ernstig’. De 44-jarige blijft voorlopig ook in een kunstmatige coma op de afdeling intensieve zorg waar hij beademing krijgt.



Duits bondskanselier Angela Merkel benadrukte vanmorgen dat het van belang blijft om met het Russische regime te blijven spreken, ondanks de spanningen rond Navalni en Wit-Rusland. Volgens Merkel blijft Rusland een belangrijke geopolitieke speler, al hoopt ze dat een militaire interventie in Wit-Rusland uitblijft.

Sancties

Toch sluit Duitsland diplomatieke sancties tegen Rusland niet uit als uit onderzoek blijkt dat oppositieleider Navalni, zoals vermoed, is vergiftigd. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas dreigde ook met sancties als Rusland onvoldoende meewerkt met het onderzoek.

Maas verwees daarbij naar de moord op een Georgische politiek vluchteling in het Berlijnse Tiergarten-park vorig jaar. Duitsland zette Russisch ambassadepersoneel uit omdat Moskou onvoldoende mee zou hebben gewerkt aan het onderzoek naar die moord, waarbij Russische betrokkenheid wordt vermoed. “Wat betreft de Russische bereidheid om de zaak van Navalni op te klaren, zullen wij handelen op dezelfde manier als we deden in de Tiergarten-zaak”, aldus Maas.

