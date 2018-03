Kremlin: “Beschuldigingen over vergiftiging Skripal op het randje van misdadig” IVI

25 maart 2018

16u22

Bron: The Guardian 0 De beschuldigingen van Groot-Brittannië dat Rusland achter de vergiftiging zit van de voormalige Russische spion Sergei Skripal zijn " op het randje van misdadig" . Dat zegt de woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, tegen het Russische persbureau RIA.

“Wat zit hier achter?”, vraagt Peskov zich af. “Zijn het interne problemen van Groot-Brittannië of hebben de Britten problemen om samen te werken met bondgenoten, of is het nog iets anders? Het ziet ernaar uit dat het onze zaken niet zijn.”

Het Kremlin ontkende eerder al dat Rusland iets te maken heeft met de vergiftiging van Sergei Skripal en zijn dochter. De twee vechten sinds 4 maart voor hun leven nadat ze in contact kwamen met zenuwgif.