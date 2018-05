Kreeg Trump bij verkiezingen in 2016 ook steun van Arabische landen? kv

20 mei 2018

00u56

Bron: Belga 0 De oudste zoon van Donald Trump heeft in 2016 een vertegenwoordiger van twee golfmonarchieën ontmoet. Dat bericht de New York Times zaterdag. De twee landen, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, wilden Trump helpen bij de verkiezingen. De Amerikaans-Libanese zakenman George Nader zou zich bij de ontmoeting op 3 augustus opgeworpen hebben als vertegenwoordiger van beide landen.

Nader zou Donald Trump Junior gezegd hebben dat de kroonprinsen van de twee golfmonarchieën erop stonden om Trump te steunen, drie maanden voor de presidentsverkiezingen. De NY Times schrijft dat dit de eerste aanwijzingen kunnen zijn dat niet alleen Rusland gepoogd heeft om Trump in het zadel te helpen.

Degene die de vergadering organiseerde in de Trump Tower in New York was Erik Prince, de oprichter van veiligheids- en huurlingenbedrijf Blackwater. Ook aanwezig was Joel Zamel, medeoprichter van een Israëlisch consultancybedrijf. Prince is de echtgenoot van de huidige minister van Onderwijs, Betsy DeVos.

Volgens de New York Times wou ook een aan Zamel gelieerd bedrijf Trump steunen door middel van een geheime campagne waarbij miljoenen dollars aangewend werden om duizenden valse socialemediaprofielen aan te maken. Speciaal aanklager Robert Mueller heeft al zijn interesse getoond in de activiteiten van Zamel.

Mueller onderzoekt in essentie of er bij de verkiezingen in 2016 afspraken zijn gemaakt tussen Rusland en het campagneteam rond Trump. Trump ontkent dat. In dit onderzoek speelt Nader een steeds grotere rol. Hij heeft nauwe banden met Rusland. Hij getuigde al tegenover Mueller.

Het Amerikaanse recht verbiedt dat buitenlandse mogendheden verkiezingen in de VS steunen. Dat geldt zowel financieel als strategisch.