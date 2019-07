Kreeft en champagne voor voorzitter Franse parlement, op kosten van de staat Frank Renout

10 juli 2019

20u43

Bron: AD.nl 0 In Frankrijk is grote ophef ontstaan over beschuldigingen dat de voorzitter van het parlement zich te buiten is gegaan aan luxueuze diners met vrienden en familie, op kosten van de staat. Bij de etentjes lagen gouden lepels op tafel en werd er gedronken uit kristallen glazen, aldus de nieuwswebsite Mediapart. De site publiceert foto’s van de enorme kreeften die werden geserveerd aan familieleden. Op een andere foto is de vrouw van de Kamervoorzitter te zien, glunderend achter een fles Mouton Rotschild-wijn van 500 euro.

De beschuldigingen richten zich op François de Rugy, die Kamervoorzitter was van juni 2017 tot september 2018. Daarna werd hij benoemd tot minister van Milieuzaken. De Rugy zelf spreekt de aantijgingen tegen. De etentjes hoorden bij zijn functie, zo klinkt het. “De betreffende diners waren informele ontmoetingen, als voorzitter van de Assemblée, met mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap, cultuur en media.’’

Valentijn

Mediapart verzamelde getuigenissen, documenten en foto’s van in totaal zo’n tien ‘weelderige feestmalen’, die geen relatie zouden hebben met het werk van Kamervoorzitter. “Die diners, meestal georganiseerd door (echtgenote) Séverine de Rugy, namen zo’n omvang aan dat er verontwaardiging over ontstond bij medewerkers van het parlement.’’



Vrienden kregen vaak een luxueuze papieren uitnodiging met een rood lintje. “Het waren altijd relaties of vrienden van Séverine de Rugy’’, aldus Mediapart.

De gasten werden ontvangen in het 18de-eeuwse Hôtel de Lassay, het immense woon-werkverblijf van de Kamervoorzitter. “Het personeel werd zelfs ingezet voor intieme bijeenkomsten, zoals Valentijnsdag in 2018’’, schrijft de site. Op een foto is een lachende De Rugy te zien, zittend aan tafel, met twee harten van chocola, op een tafelkleed dat is bedekt met rozenblaadjes. “Dat was een initiatief van het personeel zelf, er was niet om gevraagd’’, meldt de Franse Tweede Kamer desgevraagd.

Flesje wijn van 500 euro

Aanwezigen vertelden tegen Mediapart over champagne en dure wijnen die werden geschonken, afkomstig uit de officiële wijnkelder van de Franse Tweede Kamer. De website publiceert foto’s van de flessen en noemt beroemde châteaux die werden genuttigd, van D’Yquem (265 euro per fles) tot Cheval Blanc (550 euro).

“Het was zeker geen werkdiner. Als ik nog eens zou worden gevraagd, zou ik niet gaan’’, zei politiek journalist Jean-Michel Apathie, die werd uitgenodigd met zijn vrouw, die een vriendin is van Séverine De Rugy.

De publicatie leidt tot verontwaardiging binnen regeringspartij LREM, maar ook bij de oppositie. De rechtse Les Républicains willen inzicht in alle uitgaven van De Rugy. “Terwijl hij aan een enorme kreeft zat met een voortreffelijke wijn, was ik mijn bonnetjes aan het declareren van de pizzeria aan de overkant’’, twitterde het linkse Kamerlid politicus Adrien Quatennens.