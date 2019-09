Kredietkaart gekopieerd: Brusselaar meer dan 1.100 euro armer LH

16 september 2019

12u10

Bron: RTL Info 2 Een 39-jarige Brusselaar is afgelopen zomer het slachtoffer geworden van een zwaar geval van kredietkaartfraude. Na een verblijf van vijftien dagen in Frankrijk ontdekte Renaud dat zijn bankrekening geplunderd was door verschillende personen in Canada en de Verenigde Staten.

Renauds kaart werd op 1 en 2 augustus meer dan 30 keer gebruikt voor bedragen tussen 4 tot meer dan 130 euro. Daardoor raakte hij in totaal 1136,6 euro kwijt. Alle stortingen werden overgemaakt op de rekening van de Amerikaans taxidienst Lyft, die enkel actief is in de Verenigde Staten en Canada. Soms werd de kaart gelijktijdig in beide landen gebruikt.

Toen hij de ontdekking deed, liet de man de kaart meteen blokkeren via Card Stop. Volgens zijn bank, Belfius, is Renaud waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een persoon die de gegevens van zijn kredietkaart kopieerde. “Ik gebruikte de kaart alleen in een restaurant in Frankrijk op 15 juli", zegt hij aan RTL Info. Hij vermoedt dat iemand daar de gegevens - voornaam, naam, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code - gekopieerd heeft, en vervolgens doorgegeven of doorverkocht heeft.

Volgens Olivier Bogaert, commissaris van de Federale Computer Crime Unit, worden die gegevens snel gedeeld via sociale netwerksites of het dark web. “In de Verenigde Staten is het niveau van beveiliging voor aankopen niet hetzelfde als bij ons. De kredietkaartgegevens zijn voldoende voor bepaalde aankopen. In veel gevallen is een pincode of digipass niet nodig voor een fysieke of online aankoop”, legt Bogaert uit.

Gelukkig had Lyft nog goed nieuws voor Renaud. “In minder dan 15 dagen werd ik terugbetaald", aldus de man nog.