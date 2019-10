Krappe meerderheid Amerikanen voor afzetten Trump IB

10 oktober 2019

05u17

Bron: ANP, AD 0 Een krappe meerderheid van de Amerikanen is voorstander van het afzetten van president Donald Trump. Volgens een poll van de nieuwszender Fox News is 51 procent voor impeachment.

In juli van dit jaar was nog een minderheid van de Amerikaanse bevolking (42 procent) voor een gedwongen vertrek van de president. Het aantal tegenstanders van een afzetting is gedaald van 45 naar 40 procent. Zo'n 4 procent is wel voor een impeachment, maar is van oordeel dat Trump in functie mag blijven.

De regering van Trump verliest in het onderzoek van de nieuwszender rap aan populariteit. 55 procent vindt dat Trump het als president niet goed doet (43 procent vindt van wel), terwijl maar liefst 51 procent denkt dat de huidige Amerikaanse regering corrupter is dan voorgaande regeringen. Bijna de helft vindt dat Trump met het impeachment-onderzoek krijgt wat hij verdient.

Lees ook: Alle vragen over de afzettingsprocedure tegen Trump: hoe werkt het, wat zijn de beschuldigingen en hoe groot is de kans dat hij echt moet vertrekken?