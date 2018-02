Krachtige aardbeving treft Mexico kv

17 februari 2018

01u29

Bron: Belga, ANP, Reuters 14 Het zuiden van Mexico is vrijdagavond getroffen door een zware aardbeving. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS had de aardschok een kracht van 7,2 op de schaal van Richter.

Het epicentrum bevond zich volgens USGS op 37 kilometer ten noordoosten van Pinotepa de Don Luis, een gemeente in de zuidelijke staat Oaxaca, op een diepte van 24,6 kilometer. De beving deed zich voor om 17.39 uur lokale tijd (0.39 uur Belgische tijd) en was tot in de hoofdstad Mexico-Stad, dat ongeveer 600 kilometer verder noordelijk ligt, te voelen.

Getuigen vertelden dat het natuurgeweld gebouwen in hoofdstad Mexico-Stad ongeveer een minuut lang op hun grondvesten deed schudden, terwijl er in de stad een seismisch alarm klonk. De bevingen werden zelfs in zuidelijk buurland Guatemala waargenomen.

De Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken deelt mee dat er gebouwen beschadigd raakten in Oaxaca,maar dat er voorlopig geen overlijdens gemeld werden.

Door een beving met een kracht van 7,1 vielen in september vorig jaar honderden doden in het land.

Piso 38 en Reforma. #CDMX #Sismo pic.twitter.com/iIXToUZYv6 Gustavo Serrano(@ gooz25) link

Wow that’s scary. A magnitude 7.5 earthquake just struck southwestern Mexico. pic.twitter.com/gBJdrtHlZA Isabella Cigno 💕💖(@ IsabellaCigno) link