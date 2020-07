Kraan valt op rijhuizen in Londen: brandweer moet man bevrijden KVE

08 juli 2020

17u06

Bron: Metro, Sky News 3 Een man is gewond geraakt nadat een 20 meter hoge kraan op een bouwplaats in Bow, Oost-Londen, was ingestort en twee huizen beschadigde.

Beelden van de plaats van het incident tonen de zwaar beschadigde woning. De kraan miste ternauwernood enkele vlakbij geparkeerde wagens. “Een kraan van 20 meter is ingestort in Bow. Vermijd het gebied”, zo meldde de lokale brandweer op Twitter.

Brandweerlieden kwamen massaal ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. Dat is ondertussen gelukt. De man is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is vooralsnog niet geweten hoe ernstig zijn verwondingen zijn.



De onfortuinlijke kraanman van zijn kant kon veilig naar beneden geraken volgens Britse media. Hoe het ongeluk is kunnen gebeuren, is niet bekend.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.