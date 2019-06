Kraan valt op appartementsgebouw in Dallas: minstens 2 gewonden kv

09 juni 2019

23u44

Bron: Belga 0 Tijdens een storm in Dallas, in de Amerikaanse deelstaat Texas, is een kraan van een bouwwerf vandaag op een appartementsgebouw en parkeergarage gevallen. Volgens de autoriteiten zijn daarbij minstens twee mensen gewond geraakt, meldt televisiezender NBC.

Op beelden is te zien dat meerdere verdiepingen van het appartementsgebouw zwaar beschadigd werden en deels ingestort zijn.

Op het moment van de feiten werd de regio geteisterd door een zware storm, die gepaard ging met windsnelheden tot ruim 110 kilometer per uur. In het noorden van de staat werden bomen ontworteld en kwam het tot stroomonderbrekingen als gevolg van beschadigde hoogspanningsleidingen.



Eind april kwamen in Seattle, aan de westkust, nog vier mensen om het leven bij een gelijkaardig incident. Toen stortte een kraan van het dak van een gebouw op de daaronder liggende straat.