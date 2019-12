Kraaienpoten neergelegd bij brandweerkazerne Den Haag, waar het onrustig is door afgelaste vreugdevuren TT

31 december 2019

13u52

Bron: ANP, AD 2 Voor de poorten van een brandweerkazerne in de Nederlandse stad Den Haag zijn kraaienpoten neergelegd. Als een wegrijdende brandweerwagen daar overheen rijdt, bestaat het risico dat de banden lek raken. In de regio is het al weken onrustig doordat de traditionele vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen dit jaar niet mogen doorgaan.

"Of je nu bij de ambulance, brandweer, politie of de eerste hulp werkt, iedereen geeft zijn vrije tijd op, niemand daar zit vanavond thuis met vrienden en familie oliebollen te eten, ze zijn allemaal aan het helpen. Als je dat gaat dwarsbomen, is dat volstrekt verwerpelijk", laat de gemeente weten na een bericht in het AD en De Telegraaf.

Om welke kazerne het gaat, is niet bekend. De brandweer wil nog niet op het incident ingaan en zal pas na nieuwjaar meer uitleg geven. Het is ook niet bekend of er mensen zijn opgepakt.



Jaarwisselingen in Den Haag verlopen vaak onrustig. De afgelopen weken zijn er veel opstootjes, omdat de gemeente geen toestemming heeft gegeven voor de vreugdevuren. Vorig jaar zorgden die voor heel wat chaos in de stad.

Gisteren maakte de politie nog bekend een 38-jarige man uit Den Haag te hebben aangehouden op verdenking van het gooien van een zware vuurwerkbom onder een politiebus begin december in Duindorp. In het busje zaten zeven agenten, een van hen liep blijvende gehoorschade op.

Verder werden nog vijf andere mannen opgepakt die worden verdacht van vandalisme en het organiseren van rellen uit onvrede met het besluit rond de afgelasting.