Koude weersomstandigheden versus klimaatverandering: "Een beetje klimaatopwarming zou nu van pas komen"

21 januari 2019

16u04

Bron: Scientific American, Live Science 0 Een sneeuwstorm met de naam Harper trekt momenteel doorheen de Verenigde Staten: het perfecte excuus voor critici om te spotten met de klimaatopwarming. Ook de Amerikaanse president Donald Trump liet van zich horen: “Een beetje klimaatopwarming zou nu van pas komen”. Maar zo simpel is het natuurlijk niet.

Ondanks de Amerikaanse shutdown zijn enkele meteorologen van The National Weather Service (NWS), het Amerikaanse weerstation, terug aan de slag. Ze worden niet betaald, maar de omstandigheden zijn extreem waardoor accurate weersvoorspellingen belangrijk zijn.



Momenteel trekt een lagedrukgebied of een polaire vortex over de Verenigde Staten waardoor heel wat sneeuw uit de lucht valt. Bovendien is het er ijzig koud. Maar die koude is niet meteen het meteorologische bewijs dat de klimaatopwarming een fabeltje is. In tegendeel vindt Gavin Schmidt, onderzoeker en klimatoloog bij het Goddard Institute for Space Studies van NASA. “Je moet kijken naar de langetermijntrends”, legt hij uit.

Klimaat versus weersomstandigheden

Daarover zijn wetenschappers het eens. Ze benadrukken het verschil tussen het klimaat en (extreme) weersomstandigheden. Zo definieert men het klimaat als “het gemiddelde weer over een bepaalde periode van dertig jaar. Een klimaat is niet stabiel en het kan door natuurlijke of menselijke invloeden veranderen”. Één strenge winter of enkele winterse dagen zeggen dus helemaal niets over het klimaat of de opwarming ervan.

Maar geldt het omgekeerde dan wel? Zijn het klimaat en de opwarming ervan verantwoordelijk voor het extreme winterweer dat doorheen de Verenigde Staten trekt? Vermoedelijk heeft het er iets mee te maken, maar extreme weersomstandigheden het rechtstreekse gevolg van de klimaatopwarming noemen, is kort door de bocht. We kunnen wel stellen dat de kans op extreme weersomstandigheden groter wordt doordat de aarde opwarmt.

Polaire vortex in België

Ook België krijgt deze week te maken met een echte winterprik, veroorzaakt door de zogenaamde polaire vortex of poolwervel. Dat betekent dat er een lagedrukgebied actief is in de buurt van een van de polen van de aarde. Die wervel is nu in drieën gesplitst en de afzonderlijke luchtstromen bewegen zich richting de Verenigde Staten en Europa. Daardoor kan het een stuk kouder worden.