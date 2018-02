Koude houdt Europa in zijn greep: tot -22 graden in Duitsland TT

24 februari 2018

21u56

Bron: Welt.de, The Independent 203 Niet enkel in ons land blijven de sjaals, handschoenen en mutsen de komende dagen noodzakelijke attributen voor wie de buitenlucht wil trotseren. De vriestemperaturen houden ook de rest van Europa in hun greep, met in Duitsland bijvoorbeeld nachttemperaturen tot maar liefst -22 graden Celsius.

Vooral aan het begin van de volgende week zullen de temperaturen in grote delen van Duitsland niet boven het vriespunt uitkomen. 's Nachts zal het in de nacht van dinsdag op woensdag in heel Duitsland kouder dan -10 graden worden. De 'warmste' temperaturen worden verwacht in deelstaten als Niedersachsen, Berlijn, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Hessen en Rheinland-Pfalz.

Maar de snijdende noordoostenwind zal voor nog koudere gevoelstemperaturen zorgen in Beieren, waar het in de Alpendalen morgen al tot -20 graden kan aanvoelen. Aan het begin van de week worden dan effectieve nachttemperaturen tot -22 graden verwacht.

Ook in Duitsland grijpt de griep ondertussen om zich heen. De afgelopen week werden er 24.000 nieuwe gevallen geregistreerd, wat het totaal voor dit griepseizoen op 82.000 brengt.

Het Verenigd Koninkrijk verwacht dan weer de koudste winter in vijf jaar, met deze week nieuwe sneeuwbuien en temperaturen tot -8 graden.

