Kost deze ‘Iron Lady’ Erdogan straks de overwinning? Rob Vreeken

19 juni 2018

12u23

Bron: De Volkskrant 0 Lange tijd leken de Turkse verkiezingen een inkoppertje voor president Erdogan. Brengt de eerste vrouwelijke presidents­kandidaat daar komend weekend verandering in? De ferme Meral Aksener heeft haar reputatie alvast mee.

Een sterke vrouw: misschien is dat wat de sterke man van Turkije, president Recep Tayyip Erdogan, komend weekend kan afhouden van een nieuwe ambtstermijn. 'Iron Lady', wordt Meral Aksener in de internationale pers veelal genoemd, naar Margaret Thatcher. In Turkije luidt haar bijnaam 'Asena', wolvin.

