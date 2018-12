Kosovo start eigen leger op ondanks negatief advies van NAVO AW

14 december 2018

13u51

Bron: Belga 0 Het Kosovaars parlement keurde vandaag een wet goed die de oprichting van een eigen geregeld leger voorziet. De Servische minderheid en Belgrado zijn woedend, ook de NAVO is ontevreden.

Sinds 1999 staat een door de NAVO geleide internationale troepenmacht in voor de (territoriale) integriteit en de veiligheid van Kosovo, dat zich van Servië heeft afgescheurd en waar de meerderheid uit etnische Albanezen bestaat.



Het Kosovaarse parlement keurde eerder vandaag een wet gold die voorziet in de oprichting van een ministerie van Defensie. De 107 aanwezige verkozenen des volks stemden daarop unaniem in om de Kosovaarse Veiligheidstroepen (KSF), die nu vooral belast zijn met missies inzake civiele veiligheid, ook een militair mandaat te geven.

Van 3.000 naar 5.000 manschappen

De KSF omvat nu 3.000 manschappen. Binnen de tien jaar moeten zij een strijdmacht worden met 5.000 manschappen die lichte bewapening zullen krijgen.

Servië blijft op pad van vrede en stabiliteit

Buurland Servië is onthutst en woedend. Belgrado ziet de zowat 100.000 Serviërs in Kosovo existentieel bedreigd. Niettemin zei de Servische premier Ana Brnabic dat zijn land “op het pad van de vrede en de stabiliteit” blijft. "Voor mij is het een moeilijke dag, het is geen dag die van aard is bij te dragen aan de regionale samenwerking", aldus de bewindsvrouw. "Zonder een stabiele regio is er geen stabiel Servië."

NAVO betreurt initiatief

Ook de NAVO staat negatief tegenover de parlementsbeslissing. "Ik betreur dat deze beslissing is genomen ondanks de bezorgdheid die de NAVO heeft uitgedrukt. De NAVO ondersteunt de ontwikkeling van de Kosovaarse Veiligheidstroepen onder hun huidig mandaat. Met het veranderen van het mandaat zal de Noord-Atlantische Raad nu gedwongen zijn het niveau van het engagement in Kosovo bij de KSF te herbekijken", zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg.