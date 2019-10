Kosovaren naar stembus: onvrede over corruptie en werkloosheid kan machtswissel inluiden jv

06 oktober 2019

06u14

Bron: belga 1 De Kosovaren trekken vandaag naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. Verwacht wordt dat de ontevredenheid over de aanhoudende corruptie, armoede en werkloosheid in het land zal leiden tot het wegstemmen van de huidige coalitie. Mogelijk zal Kosovo, dat momenteel nog bestuurd wordt door een gewezen rebellenleider, zelfs voor het eerst een vrouwelijke premier krijgen.

De vervroegde verkiezingen in Kosovo komen er omdat de 51-jarige premier Ramush Haradinaj in juli had beslist een stap terug te zetten, omdat hij voor het Kosovotribunaal in Den Haag zal moeten verschijnen. Servië beschuldigt hem namelijk van oorlogsmisdaden tegen het Servische volk tijdens de Kosovo-oorlog (1998-1999). Haradinaj - bijgenaamd "Rambo" - was commandant van de rebellenbeweging UCK, die twintig jaar geleden voor Kosovaarse onafhankelijkheid vocht.

De Kosovaarse regering bestond overigens uit verschillende partijen die nog duidelijke banden hadden met rebellenbewegingen die actief waren tijdens de Kosovo-oorlog. Naast de Alliantie voor de Toekomst van Kosovo (AAK) van premier Haradinaj, maakte onder meer ook de Democratische Partij van Kosovo (PDK) van president Hashim Thaçi deel uit van die "Oorlogscoalitie".

Die regering kan echter maar een erg povere balans voorleggen. Kosovo is nog altijd een van de armste landen van Europa en heeft bovendien ook te maken met welig tierende corruptie en hoge werkloosheidscijfers. Zo zit zowat een derde van de bevolking zonder werk.

Hoewel er geen betrouwbare peilingen zijn, achten vele waarnemers het dan ook erg waarschijnlijk dat de huidige oppositiepartijen winst zullen boeken. De kans lijkt reëel dat Kosovo daardoor voor het eerst een vrouwelijke premier krijgt: Vjosa Osmani, de leider van de centrumrechtse Democratisch Liga van Kosovo (LDK). Als haar partij - zoals verwacht - tot grootste partij van Kosovo uitgroeit, zal president Hashim Thaçi aan de 37-jarige juriste vragen om een coalitie te vormen.

Maar ook de andere grote oppositiepartij, het links-nationalistische Vetevendosje (Zelfbeschikking), rekent op winst. Die partij wordt geleid door de 44-jarige Albin Kurti. De linkse politicus wordt wel eens de "Kosovaarse Che" genoemd, maar hij heeft zijn rebelse imago intussen ingewisseld voor pak en das. Omstreden acties - zoals traangas gooien in het parlement om een stemming tegen te houden - blijven bijvoorbeeld achterwege. Kurti heeft bovendien ook zijn hoogst controversiële eis voor een eenmaking van alle Albanezen in één enkel land (tijdelijk) in de koelkast gestopt.

Waarnemers gaan ervan uit dat geen enkele partij een meerderheid zal halen in het 120 zetels tellende parlement in Pristina. Een coalitie tussen LDK en Vetevendosje wordt als de meeste geloofwaardige hypothese gezien.

De uitdagingen voor de komende Kosovaarse regering zijn hoe dan ook erg groot. Niet enkel de corruptie en de werkloosheid, maar ook de grootschalige emigratie moet worden aangepakt. Al meer dan 200.000 Kosovaren hebben het land verlaten, sinds het in 2008 de onafhankelijkheid uitriep. Een erg hoog aantal voor een land dat momenteel maar 1,8 miljoen inwoners telt. Vooral Duitsland en Zwitserland, waar voetballers met Kosovaarse roots het tot sterren hebben geschopt (denk maar aan Xherdan Shaqiri en Granit Xhaka), gelden daarbij als populair land van bestemming.

Ook de moeilijke verstandhouding met Servië, dat weigert de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen, blijft een belangrijk politiek probleem vormen. Zowel Servië als Kosovo willen op termijn toetreden tot de EU. Maar daarvoor moeten de betrekkingen tussen beide landen wel genormaliseerd worden. De spanningen zijn echter alleen maar toegenomen, sinds Servië in november vorig jaar de kandidatuur van Kosovo bij de internationale politiedienst Interpol tegenwerkte. Pristina reageerde daarop met een heffing van 100 procent op alle producten die uit Servië worden ingevoerd.

Ondanks de grote inzet bij de verkiezingen, wordt niet op een grote opkomst gerekend. Bij de parlementsverkiezingen in juni 2017 was slechts 41,5 procent van de kiesgerechtigde Kosovaren naar de stembus getrokken. De stemlokalen zullen tussen 7 en 19 uur open zijn.

Meer over Kosovo

politiek

Servië