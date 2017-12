Kosovaarse premier krijgt 300 stropdassen na eigen beslissing om loon te verdubbelen SI

Bron: Belga 12 EPA De Kosovaarse premier Ramush Haradinaj. De Kosovaarse premier Ramush Haradinaj heeft dinsdag 300 stropdassen cadeau gekregen. Geen attentie voor kerst, maar wel een protest tegen de recente beslissing van de eerste minister om zijn eigen loon te verdubbelen. Hij had toen gezegd dat hij het geld onder meer nodig had om zijn garderobe te kunnen betalen. "Ik ben verplicht een das te dragen, ik kan niet om het even hoe buiten komen."

Haradinaj kreeg de stropdassen van de Kosovaarse ngo "Beyond the wall", die had opgeroepen om stropdassen in te zamelen voor de premier. Die vond het nadat hij het rapport van zijn eerste 100 dagen aan het hoofd van de regering in het parlement had voorgesteld, stilaan tijd om zijn loon te verdubbelen van 1.500 naar 3.000 euro per maand. "Ik moet op hetzelfde niveau zitten als mijn verantwoordelijkheden. Ik ben verplicht een das te dragen, ik kan niet om het even hoe buiten komen, ik moet een hemd hebben", pareerde Haradinaj de kritiek.

Een van de armste landen in Europa

"Ramush Haradinaj is de eerste minister van arme mensen die 200 euro per maand verdienen", zei Kushtrim Mehmeti van Beyond the wall dinsdag. "Hij moet goed beseffen dat hij mensen vertegenwoordigt die geen probleem hebben met stropdassen, maar met armoede." Eén man die zijn das afstond aan de premier - een gepensioneerde van 67 jaar - verklaarde dat hij 75 euro per maand opstrijkt en dat hij drie jaar een half zou nodig hebben om aan het maandloon van de eerste minister te komen.

Kosovo is een van de armste landen in Europa. Het land heeft een werkloosheidsgraad van 30 procent en ongeveer een derde van de inwoners leeft in relatieve armoede. Acht procent van de Kosovaren is zelfs extreem arm.

